صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “أشخاصاً عقلاء” برزوا أخيراً في الإدارة الأميركية، بعد إبعاد الموالين للرئيس جو بايدن عن مواقع صنع القرار.

وقال لافروف في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت”: “هؤلاء الأشخاص العقلاء يعملون معنا الآن لحل مسائل تبدو بديهية، مثل ضمان عمل البعثة الدبلوماسية في بلد لم تُقطع معه العلاقات الدبلوماسية أصلاً”.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لا تُخفي أنها تسعى لتحقيق فوائد وتتخذ قراراتها في السياسة الخارجية انطلاقاً من مصالح مادية، لافتاً إلى أن واشنطن بدأت بمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي حتى في المرحلة الأولى من الاتصالات الروسية – الأميركية.