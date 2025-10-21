قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنَّ تهديدات وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي لأمن طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تكشف عن استعداد البولنديين لشن هجمات إرهابية بأنفسهم.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الإثيوبي جيديون تيموثي: “لقد سمعت أخيرًا أن وزير الخارجية البولندي هدد بأن أمن طائرة الرئيس بوتين لن يكون مضمونًا في المجال الجوي البولندي إذا سافر إلى بودابست لحضور القمة المقترحة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وأن أمن بوتين في المجال الجوي البولندي لن يكون مضمونًا”.