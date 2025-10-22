خاص

المركزية- تكشف اوساط دبلوماسية غربية لـ"المركزية" عن لائحة عقوبات اميركية جديدة شارفت على نهايتها ستصدر قريباً وتطال كل من قدم الدعم والمساعدة لحزب الله في الداخل والخارج، مشيرة الى توقع اعلانها الاسبوع المقبل، قبل وصول السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى، من اصول لبناني، ومن الحلقة الضيقة لاصدقاء ترامب.

وفي المعلومات ان اللائحة تتضمن اسماء من الداخل ومن الاغتراب اللبناني متهمين بتأمين الدعم والمساعدة لحزب الله.

يذكر ان وزير العدل عادل نصار اصدر منذ مدة تعميما الى كتاب العدول يمنع بموجبه البيع او الشراء لمن تفرض عليه عقوبات اميركية، في خطوة اعتُبرت تناغماً مع الموقف الاميركي لمزيد من الضغط على المُعاقبين، وتزامناً مع المواقف الاميركية الداعية السلطة في لبنان الى انجاز عملية حصر السلاح بيد الشرعية.