استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور كوريا الشمالية، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة على تلغرام إن لافروف قد جرى استقباله من قبل كيم جونغ أون، مرفِقة الخبر بمقطع فيديو يظهر فيه الرجلان بينما كانا يتصافحان.

وحذر لافروف في وقت سابق، السبت، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان من تشكيل شراكة أمنية تستهدف كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارته لحليفة بلاده لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وغيره من مجالات التعاون المتنامي.

ووصل لافروف إلى مدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية يوم الجمعة، لعقد اجتماع مع نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي في مدينة وونسان.

بعد اجتماع مع تشوي يوم السبت، اتهم لافروف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بما وصفه بإقامة تعزيزات عسكرية حول كوريا الشمالية.

وقال للصحفيين، بحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية الرسمية: “نحذر من استغلال هذه العلاقات لبناء تحالفات موجهة ضد أي طرف، بما في ذلك كوريا الشمالية، وبالطبع روسيا”.