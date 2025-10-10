في صباح 10 أكتوبر 2025، أعلن اللجنة النرويجية لنوبل عن فوز زعيمة المعارضة الفنزويلية María Corina Machado بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، معتبرةً أن ما قامت به من “عمل لا يكلّ في تعزيز الحقوق الديمقراطية لدى شعب فنزويلا ونضالها من أجل انتقال عادل وسلمي من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطية

في اللحظة التي سارع فيها الإعلام لنقل الحدث، كان اسم دونالد ترمب قد برز كذلك كمرشحٍ “مُعلن الطموح” للفوز بالجائزة، فطرحه علنيًّا ونادى بأنه “مستحقّ” بفضل بعض المبادرات الخارجية التي يدّعيها، لكنه في النهاية خسر، وذهبت الجائزة إلى المعارضة الفنزويلية.

هذه النتائج تحمل قراءة مزدوجة: أولاً، عودة الجائزة إلى قيم النضال المدني ضد الاستبداد، وثانيًا، توجيه رسالة إلى الزعماء الكبار بأن الجدارة ليست في الشعارات أو النفوذ، بل في المخاطر المُتحملة والعمل دامغ الملموس.

في ما يلي تحليل تفصيلي للضغوط والرؤية الكامنة خلف اختيار Machado، ثم مقارنة بين ملفها وملف ترمب.

من هي María Corina Machado؟ خلفية ورؤية

الجذور السياسية والنشاط المبكر

- وُلدت في كاراكاس عام 1967، وهي مهندسة صناعية بالأساس، انخرطت في العمل المدني منذ أوائل الألفية من خلال تأسيس منظمة مراقبة الانتخابات Súmate، التي لعبت دورًا في الكشف عن تزوير ورفع سقف المساءلة المدنية في أيام حكم تشافيز.

- دخلت البرلمان الفنزويلي عام 2011 كممثلة عن ولاية ميراندا، لكنها في 2014 أُزيلت من المنصب في قرار سياسي قيل إنه شديد التسييس

- في 2023، فازت في الانتخابات التمهيدية للمعارضة بنسبة تجاوزت 90٪، لكن السلطة الفنزويلية سحبت تأهيلها القانوني ومنعتها من الترشح رسميًّا لانتخابات 2024.

- منذ ذلك الحين، دخلت في حالة من التواري أو الاختباء خوفًا على سلامتها، في ظل ضغوط أمنية وسياسية مكثفة من الحكومة الفنزويلية

التقديرات الدولية والجوائز التي سبقت نوبل

- قبل نوبل، حصلت Machado على جائزة ساخاروف (Sakharov Prize) من البرلمان الأوروبي لعام 2024 بمعية Edmundo González، تكريمًا لكفاحهما من أجل الديمقراطية في فنزويلا

- أيضًا حازت على جائزة Václav Havel لحقوق الإنسان في 2024، مما أظهر أن جهودها مُلاحَظة على الساحة الدولية في قضايا الحريات والديمقراطية.

- دعم قوي من شخصيات في الولايات المتحدة (سناتورز ونواب) لترشيحها لنوبل، عبر رسائل رسمية إلى اللجنة النرويجية، أشاروا إلى تضحياتها وشجاعتها في مواجهة الطغيان.

لماذا اختارت اللجنة Machado وليس ترمب؟ قراءة في المعايير الاستراتيجية

1. الانحياز الرمزي: النضال المدني ضد الاستبداد

نوبل للسلام غالبًا تختار شخصية تُجسّد مقاومة ضد استبداد أو ظلم داخلي، وليس شخصًا يترأس قوة عظمى أو متورطًا في ملفات خارجية معقدة. Machado تُجسّد ذلك: عملية نضال مدني، رفض الاستسلام رغم المنع والقمع، والتزام بينها وبين شعب تحت ضغط عسير

ترمب، رغم دعواته للتوسط أو مبادرات السلام، يُنظر إليه داخل الساحة السياسية الأمريكية كقطب سياسي مثير للانقسام، كما أن ملفه يتضمّن قرارات وسياسات مثيرة للجدل داخليًا وخارجيًا، فاختياره قد يُحتمل أن تُفسّر كدعم لـ “زعيم قومي” أكثر منه لمدافع عن السلام الجماعي.

2. الفعل بدلاً من التصريحات والمطالبات

اللجنة ركّزت في توصيفها على أن Machado قامت بالفعل “بعمل لا يكلّ في تعزيز الحقوق الديمقراطية” وليس بالحديث فقط

في المقابل، غالبًا ما يُنتقد ترمب بأنه يعلن استحقاقه للجائزة ويبرز مبادرات مفترضة، لكن الأدلة الملموسة على عمليات وساطة سلمية مستدامة وتحول حقيقي في النزاعات عادة ما تُشوشها حسابات السياسة والدعاية.

3. المخاطرة والتضحيات الشخصية

قد تضمنت اللجنة في تقييمها البعد الأخلاقي والشخصي: Machado تعرّضت للمنع القانوني، الاعتقال المحتمل، اختبأت خوفًا على حياتها، لكنها لم تفرّ من الداخل. في عالم السياسة الدولي، هذا النوع من المخاطر يعطي الجائزة وزنًا إضافيًا كإقرار بالشجاعة

من جهة أخرى، ترمب، بوصفه رئيسًا سابقًا يملك حماية ودعمًا دوليًا، لا يُقدّم رواية تضحية شخصية واضحة بنفس الدرجة، بل يُقيم معركة من موقع قوة.

4. الرسالة السياسية للجنة نوبل

اختيار Machado يُرسل إشارة قوية إلى العالم: في زمن يُعاد فيه التشكيك بديمقراطيات كثيرة وتتصاعد النزعات الاستبدادية، الجائزة تفضّل من يقف ضد تلك الأنماط. كما أن منحها لزعيمة معارضة يُظهر أن نوبل لا تسعى لتكريم الزعماء الكبار فقط، بل النشطاء الذين يكافحون من داخل الأنظمة.

كما أن في الاختيار بعدًا محايدًا غير مستقطب: فالتصادم مع ترمب سيُثير انتقادات، لكن منح الجائزة لشخص لا يملك دولة كبرى خلفه، بل مقاومة مجتمعية، يحافظ على مظهر الحياد.

5. التأثير الدولي والمصداقية

من الناحية الجيوسياسية، جائزة Machado تضع الأزمة الفنزويلية في دائرة الضوء، كما تتيح فرصة للدبلوماسية الدولية للتضامن مع الشعب الفنزويلي في نضاله على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

إذا فازت ترمب، فسيلقى الأمر بأن الجائزة دعمت رئيسًا أمريكيًا يبحث عن شرعية دولية – وهو ما قد يُشوّش فكرة الجائزة كمكافأة مستقلة محايدة.

تداعيات الفوز على المشهد الدولي والفنزويلي

- سيلقى اختيار Machado صدى واسعًا لدى القوى الديمقراطية في العالم، خصوصًا في أمريكا اللاتينية حيث الكثير من الدول تواجه تحدياً موازياً في الحريات والمؤسسات.

- في فنزويلا، الفوز قد يمنح المعارضة زخماً أخيرًا للوحدة، وتحفيزًا للمجتمع المدني والضغط الدولي على الحكومة للانفتاح أو الحوار.

- بالنسبة للولايات المتحدة والعالم الغربي، الجائزة تضع النقاط على الحروف: التضامن مع نضال الشعوب ضد الأنظمة القمعية يجب أن يُكرم فوق الشكليات السياسية الكبرى.