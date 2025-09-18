أعلنت بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أن الوضع النووي للجمهورية "أمر لا رجعة فيه"، وأن الدعوات لنزع سلاحها النووي تعتبر "من مخلفات الماضي"، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن البعثة قولها :"إن مكانة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة ذات سلاح نووي والتي تم تثبيتها في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبحت أمرا لا رجعة فيه".

ووصفت البعثة الدعوات الأميركية لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي بأنها "عمل استفزازي وتدخل في الشؤون الداخلية للدولة".

وشددت بيونغ يانغ على أن "امتلاك السلاح النووي خيار لا بد منه لحماية البلاد من التهديدات النووية الأميركية".