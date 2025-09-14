سجلت كوريا الجنوبية يوم أمس السبت أول إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام مما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب وتكثيف إجراءات الحجر الصحي.

وجاء في بيان وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية: “تم تأكيد حالة الإصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن في مدينة باجو، شمال سيئول”، مشيرا إلى أن السلطات “قامت بتنفيذ تدابير الحجر الصحي بما في ذلك تقييد الوصول والإعدام والتحقيقات الوبائية”.

وتعد هذه هي الحالة الأولى التي تم اكتشافها لهذا الموسم، وتأتي في وقت مبكر مقارنة مع السنوات الأخيرة، حيث تم تأكيد الحالة الأولى عادة في شهري أكتوبر أو نوفمبر.

وبذلك، رفعت السلطات مستوى التأهب من مستوى “الانتباه” إلى مستوى “الحذر”.