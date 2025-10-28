المركزية- تنطلق يوم غد الأربعاء الجولة الثالثة من بطولة لبنان في كرة السلة بلقاء بين نادي هومنتمن ونادي الأنطونية.

ويسعى هومنتمن الذي يلعب على أرضه الى مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية، لكنه يدرك أن الانطونية ليس فريقاً سهلاً يمكن التغلب عليه اذ يمتلك عناصر ذات خبرة وكفوءة سواء على صعيد اللبنانيين أو على صعيد الأجانب.

ويتوقع أن تكون المباراة متقاربة وجماهيرية، علماً أنها ستجري عند الساعة 8h40 في مزهر وتنقل مباشرة عبر قناة MTV.

أما بالنسبة لبقية المباريات، فستكون على الشكل التالي: حراجل على أرضه يواجه نادي الماريست الشانفيل في ملعب نادي الكهرباء في زوق مكايل يوم الخميس عند الساعة 8h30، وستكون المباراة منقولة أونلاين على وسائل التواصل الإجتماعي. ويوم السبت، يواجه بيروت على أرضه في مجمع الشياح نادي المركزية عند الساعة 9h45 مباشرة عبر قناة MTV. وتختتم الجولة الثالثة يوم الاحد بلقاءين، الأول لقاء الرياضي على أرضه في المنارة نادي NSA عند الساعة 4h45، واللقاء الثاني سيكون بين الحكمة وأنترانيك على أرض الحكمة في غزير عند الساعة 8h40 مباشرة على فايسبوك ويوتيوب.