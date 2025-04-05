نشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه أسيران إسرائيليان، بوجوه مموهة، وهما يطالبان بالعمل للإفراج عنهما.

وقال الأسيران في الفيديو الذي نشر تحت عنوان: "قريبا.. الوقت ينفد"، "أعيدونا إلى البيت أعيدونا إلى الحياة نحن هنا أموات".

https://x.com/i/status/1908484117806936292

يأتي ذلك، غداة تحميل الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كامل المسؤولية عن حياة الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف أبو عبيدة: "لو كانت حكومة نتنياهو معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقعته في كانون الثاني ولربما كان معظمهم اليوم في بيوتهم".

وصرح الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" بأن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها في الأيام الأخيرة".

وأكد المتحدث بأن "القسام" قررت عدم نقل الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم. وأوضح أبو عبيدة أنه "إذا كان العدو معنيا بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فورا من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر".