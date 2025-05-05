اتهمت شابة إسرائيلية كانت قد أُسرت خلال هجوم 7 أكتوبر الماضي على يد عناصر حركة حماس، مدربا رياضيا معروفا في إسرائيل، بالاعتداء عليها جنسيا بعد عودتها من الاحتجاز في غزة، وذلك في تصريحات أدلت بها لقناة “12” الإسرائيلية، الأحد.

وقالت الشابة ميا شم، البالغة من العمر 23 عاما، إن الحادثة وقعت في منزلها، وهو المكان الذي وصفته بأنه “كان من المفترض أن يكون الأكثر أمانا بالنسبة لها”.

وأضافت: “هذا كان أكبر مخاوفي في الحياة.. قبل الأسر، خلاله، وبعده. وحدث ذلك بعد عودتي، في بيتي”.

وأوضحت شم أن الحادثة وقعت الشهر الماضي، وتسببت في أزمة نفسية حادة دفعتها إلى الانعزال، وقالت: “أغلقت على نفسي الباب.. وصلت إلى حالات نفسية قصوى”.

ووفقا للقناة الإسرائيلية 12، فإن الشخص المتهم هو مدرب شخصي ناجح في الثلاثينيات من عمره، وكان قد تم اعتقاله في مارس الماضي، قبل أن يُطلق سراحه لاحقا بسبب “عدم كفاية الأدلة”، بحسب ما أفادت به الشرطة.