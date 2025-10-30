شنت الفنانة الأميركية الشهيرة كاردي بي هجوماً لاذعا على الرئيس دونالد ترامب، بسبب فقدان ملايين الأميركيين إمكانية الحصول على قسائم الطعام الأسبوع المقبل.

وانتقدت نجمة الراب الشهيرة البالغة من العمر 33 عاما، عبر بث مباشر في حسابها على “إنستغرام”، أولئك الذين صوتوا له على أمل أن يحسن وضعهم الاقتصادي.

وقالت: “دونالد ترامب لم يكن يوماً في صفكم أيها الفقراء اللعناء.. دونالد ترامب لم يكن يوما في صف الفقراء. لا للفقراء البيض، ولا للفقراء السود، ولا للفقراء الإسبان، ولا للآسيويين، ولا للهنود. هو لا يكترث لأي منكم أيها اللعناء. بالنسبة له، حتى أصحاب الملايين يعتبرون فقراء”.

وكانت النجمة ترد على الإعلان الذي يشير إلى أن الملايين سيفقدون إمكانية الحصول على مزايا الطعام الشهر المقبل، وهو ما أثار انقساما بين الأميركيين، وسط الإغلاق الحكومي.

وفي إشعار نُشر على موقع وزارة الزراعة الأميركية أخيرًا، ألقت الحكومة باللوم على الديمقراطيين لعدم تصويتهم على تمويل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).

وجاء في الإعلان: “الخلاصة، المورد قد نضب… في هذا الوقت، لن يتم صرف أي مستحقات في الأول من تشرين الثاني. نحن نقترب من نقطة تحول بالنسبة للديمقراطيين في مجلس الشيوخ.. يمكنهم الاستمرار في التمسك بالرعاية الصحية للأجانب غير الشرعيين وإجراءات تشويه الأعضاء التناسلية، أو إعادة فتح الحكومة حتى تتمكن الأمهات والرضع والأكثر ضعفاً بيننا من الحصول على المساعدة الغذائية الحيوية”.