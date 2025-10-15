المركزية- مزيد من المنتخبات حجز مقعداً له في كأس العالم في كرة القدم الذي سيقام العام المقبل في كندا، أميركا والمكسيك.

فقد حسم منتخب قطر تأهله الى نهائيات كأس العالم للمرة الاولى بتاريخ العنابي بعد فوزه على الامارات بنتيجة 2-1 في العاصمة الدوحة، علماً ان قطر كانت إستضافت النسخة السابقة من المونديال، وتأهلت في حينها بشكل تلقائي ومن دون المشاركة في التصفيات.

كذلك حسمت المملكة العربية السعودية تأهلها بعد تعادلها امام العراق بنتيجة 0-0. وكان سبق أن تأهل منتخبا مصر والجزائر من افريقيا الى نهائيات كاس العالم العام المقبل.

وبالإنتقال الى القارة الاوروبية، فقد تأهل منتخب المملكة المتحدة بعد فوزه الواسع على منتخب لاتفيا ب5 اهداف مقابل لا شيء.

اما البرتغال، فقد تعادلت امام المجر 2-2، وفاز منتخب اسبانيا على حساب منتخب بلغاريا ب4 اهداف مقابل لا شيء. وبات منتخب لاروخا قاب قوسين من التأهل الى النهائيات.

الى ذلك، تمكن منتخب ايطاليا من الفوز على منتخب اسرائيل بنتيجة3-0، ولكن سبقت المباراة اعمال شغب اذ استخدمت الشرطة الايطالية قنابل مسيلة للدموع لتفريق محتجين على إقامة المباراة في الاراضي الايطالية.

وختاما في اميركا الجنوبية، حيث فاز منتخب الارجنتين على منتخب بورتو ريكو ب 6 اهداف مقابل لا شيء، فيما خسرت البرازيل بشكل مفاجئ امام منتخب اليابان في مباراة ودية خارج ارضها بنتيجة 3-2.