صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري وجرح عنصرَين آخرَين.

ونعت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل والمعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي اللذين استشهدا بتاریخ 28 / 8 /2025 جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الاسرائيلي أثناء الكشف عليها، وذلك في بلدة الناقورة.

وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

• الملازم أول الشهيد محمد اسماعيل.

- من مواليد 9 / 1 /1996 داريا – الشوف.

- تطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 14 / 11 /2016.

- حائز على تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- الوضع العائلي: عازب.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

• المعاون أول الشهيد رفعت الطعيمي.

- من مواليد 21 / 7 /1980 تربل - زحلة.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 7 / 4 /2001.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله 6 أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).