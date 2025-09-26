أعلنت إدارة الإعلام والاتّصال في وزارة الدفاع السورية أن اليوم الجمعة أن "أثناء وجود دورية لإحدى وحدات الجيش العربي السوري على الحدود السورية - اللبنانية قرب بلدة الدبوسية غرب حمص، رُصدت مجموعة من المهرّبين يحملون مواد مخدّرة يستعدّون لتهريبها".

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "اندلعت إثر ذلك اشتباكات معهم، أدّت لمصادرة الشحنة وتسليمها للجهات المختصّة".

وأكّدت أنّها تجري عمليات ملاحقة المهرّبين بالمنطقة حتى الآن، نافية سقوط قتلى بصفوف قوّاتها.



تشدّد سوريا إجراءاتها على الحدود مع لبنان لمنع التهريب، بعد أن كانت تتصدّر البلدان بصناعة الكبتاغون وتصديره إلى الخارج.