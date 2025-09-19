المركزية - أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ ان "بتاريخ 03-09-2025، ادّعى (ن. و. مواليد عام 1965، لبناني) بأنّ ابن شقيقه (م. و. مواليد عام 1994، لبناني) قام بخطف ابنه (ع. و. مواليد عام 1989، لبناني).

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات عمليّة الخطف وتوقيف الخاطف. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبالتاريخ ذاته، تمكّنت من تحديد مكان وجود المخطوف، في محلّة الأوّلي- صيدا، حيث عملت على إحضاره.

وبتاريخ 04-09-2025 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة الخاطف (م. و.) في المحلّة المذكورة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما اتّفقا وخطّطا لتنفيذ عمليّة الخطف، حيث عرض المخطوف على الخاطف مبلغ 50 ألف دولار أميركي ليتظاهر أمام عائلته أنه قام بخطفه، بغية ابتزازهم.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً إشارة القضاء المختص".