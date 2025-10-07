المركزية- صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:

"تنعى المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، شهيدها المعاون محمد جابر، الذي استُشهد بتاريخ 6-10-2025 في محلة طريق المطار، أثناء تأديته واجبه، بعد إصابته بطلق ناري أدى إلى استشهاده، وقد تم توقيف الفاعل.

فيما يلي نبذة عن حياة الشهيد ومراحل خدمته العسكرية في سلك قوى الأمن:

الرتبة والاسم والشهرة: المعاون محمد عدوان جابر

تاريخ الولادة ومكانها: 1-1-1988.

الوضع العائلي: متأهل، عدد الأولاد /3/.

دخل السلك بتاريخ: 25/05/2007 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون.

رقي إلى رتبة معاون اول بعد الاستشهاد.

خدم في: معهد قوى الأمن الداخلي- شعبة المعلومات- فصيلة طريق الشام- سرية المقر العام – فرع الاضبارات – المجموعة الأمنية في الضاحية الجنوبية- مفرزة سير النبطية – مفرزة طوارئ الضاحية – فصيلة حارة حريك – مفرزة استقصاء جبل لبنان.

منح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى-وسام الاستحقاق اللبناني الدرجة الرابعة-المدالية العسكرية-مدالية الأمن الداخلي ومدالية الجدارة.

منح التنويهات التالية:

– تهنئة خطية صادرة عن وزير الداخلية والبلديات عدد /1/

– تنويه صادر عن مدير عام قوى الأمن الداخلي عدد /3/.

– تنويه صادر عن قائد وحدة الدرك الإقليمي عدد/1/".