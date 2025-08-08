المركزية - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه عطفًا على بلاغها السابق المتعلق بأعمال صيانة للفواصل الحديدية على جسر غزير - مقابل "الهوم سيتي" على المسلكين الشرقي والغربي لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 30-07-2025 خلال ساعات الليل، وبما أنّ الأعمال ستنتهي اليوم على المسلك الشرقي باتجاه الشمال، وصيانة الفواصل لم تتمّ بشكل كامل بعد، لذلك قام المُتعهّد بوضع عارضة حديديّة حفاظًا على السلامة العامة، ومنعا لتضرر الأشغال غير المكتملة ممّا سيؤدّي إلى زحمة سير خانقة باتّجاه الشمال. كما جرى وضع عناصر من مفرزة سير جونية، لتسهيل حركة السير.

لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.