صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: هدى حسن كساب (مواليد عام 1980، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 12-08-2025 منزلها الزوجي الكائن في محلة حي السّلّم إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات".