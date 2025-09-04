صـدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي: يُنظّم النّادي اللّبناني للسّيّارات والسّياحة "رالي الربيع الـ47" في الفترة الممتدة بين 5 و7 أيلول 2025، حيث سيقام على 11 مرحلة موزعة على ثلاثة أيّام.

تنطلق المنافسات يوم الجمعة 5 أيلول مع المرحلة الاستعراضيّة الأولى للسرعة بطول 2.54 كيلومتر داخل حرم النّادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك – جونيه. ويُقفل النادي أبوابه أمام الزوار اعتباراً من الساعة 11:00 قبل الظهر ولغاية الساعة 21:00 مساءً.

أمّا يوم السبت 6 أيلول، فتُقام ثلاث مراحل متكررة. المرحلة الثانية والخامسة تمتدّ على مسافة 14.63 كيلومتر بين المنصف وسبيل، وتشهد إقفال الطرق المؤدية إليها ما بين الساعة 7:20 و10:20 صباحاً، ثم بين 13:12 و16:12 بعد الظهر. المرحلة الثالثة والسادسة على مسافة 28.89 كيلومتر بين تولا وياريتا، تُقفل خلالها الطرق من 8:40 إلى 11:40 صباحاً، ومن 14:32 إلى 17:32. أمّا المرحلة الرابعة والسابعة، فتمتدّ على 17.65 كيلومتر بين دير بيلا وكفرحي مروراً بعدد من القرى، وتُقفل الطرق من 9:43 إلى 12:43 ظهراً، ومن 15:35 إلى 18:35 مساءً.

ويُختتم الرالي يوم الأحد 7 أيلول بثلاث مراحل إضافية. تبدأ المرحلة الثامنة على مسافة 16.85 كيلومتر بين زندوقة وبعبدات، حيث يُمنع المرور من الساعة 7:30 إلى 10:30 صباحاً. تليها المرحلة التاسعة والحادية عشرة بطول 16.52 كيلومتر بين زبوغا وكفرتيه، ويُقفل المسار بين 8:31 و11:31 صباحاً، ثم من 13:22 إلى 16:22 بعد الظهر. وتُقام المرحلة العاشرة على مسافة 17.67 كيلومتر بين زندوقة وبزبدين، ويُمنع المرور خلالها من الساعة 11:49 إلى 14:49 ظهراً.

وبناءً عليه، تُقفل الطرقات المذكورة ضمن الأوقات المحددة، على أن يُعاد فتحها مباشرة بعد مرور آخر المتسابقين. وتدعو المديرية المواطنين الكرام إلى أخذ العلم والتقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي ولافتات السير الموضوعة في المواقع كافة، حفاظاً على السلامة العامة وتسهيل حركة المرور.