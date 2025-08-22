ضبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي حوالى 20 كلغ من حبوب الكبتاغون، في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت اليوم الجمعة.

وكانت الحبوب في حوزة 4 أتراك كانوا متوجّهين إلى الكويت.

وتكثّف القوى الأمنية إجراءاتها في المطار منعاً للتهريب.

في غضون ذلك، ثمّن وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​، جهود جهاز أمن المطار، وتحديدًا فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي، التي تمكنت اليوم الجمعة من توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية، أثناء مغادرتهم بيروت إلى ​الكويت​ عبر صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، وفي حوزتهم حوالى 20 كيلوغراما من مادة الكبتاغون، مخبّأة داخل مشدّات ملفوفة على أجسادهم.

وأشار إلى أن "التحقيقات اللازمة جارية بإشراف القضاء المختص".

وأكدت وزارة الداخلية والبلديات "التزامها الكامل مكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر ​لبنان​"، جازمة أن "هذا الملف من أولوياتها وتواكبه باستمرار، حماية للمجتمع اللبناني ومجتمعات الدول الشقيقة".