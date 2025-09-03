المركزية- اعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أننا “استهدفنا موقعاً لحزب الله في أنصارية تم استخدامه لتخزين آليات هندسية كما هاجمنا منصة صاروخية لحزب الله في الجبين”

وجاء ذلك بعد سلسلة غارات عنيفة استهدفت، مساء اليوم الأربعاء، مناطق عدة في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات عنيفة مستهدفا المنطقة بين بلدة عدلون وأبو الاسود والوادي بين البابلية وعدلون، وايضا دير تقلا - انصارية حيث استهدف الطيران هنغارا لتصليح الجرافات.

كما وحلق الطيران المسير فوق المنطقه على علو مخفوض.

وفي حصيلة اولية غير نهائية للغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصارية وعدلون، استشهد في الغارة رجل من الجالية السورية كما وسجل عدد من الإصابات الطفيفة.

وكذلك أدت الغارات إلى أضرار مادية ضخمة لحقت بعدد من المنازل في أنصارية جراء استهداف مجمع للآليات مجاور للأحياء السكنية وأوتوستراد الزهراني - صور.

إلى ذلك أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفاً ساحة بلدة طيرحرفا في القطاع الغربي.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت غارة من مسيرة اسرائيلية سيارة وسط بلدة ياطر تسببت بسقوط قتيل.

واعلن الجيش الإسرائيلي: "قتلنا "عبد المنعم سويدان" المسؤول بحزب الله في ياطر جنوب لبنان".

هذا وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على مبنى على أطراف بلدة الخرايب.

واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الخرايب جنوب لبنان، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وافادت غرفة عمليات الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" مساء اليوم ، ب"انتهاء عمليات البحث والانقاذ بعد العدوان الاسرائيلي على مبنى في المنطقة الواقعة بين بلدتي الزرارية والخرايب حيث عملت الفرق على اخلاء الاصابات الى مستشفيات المنطقة".

وبعد ظهر اليوم، افيد باصابة منزل بشكل مباشر في منطقة "شعب القلب" في اطراف بلدة شبعا بعد استهدافه من قبل العدو الاسرائيلي.

وافيد لاحقا عن استشهاد المواطن علي تفاحة جراء استهداف منزله في بلدة شبعا .

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن استهداف العدو لبلدة شبعا جنوب لبنان أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد".

ومساء، افادت معلومات عن استهدات مسيرة اسرائيلية منزلاً في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما أدى الى سقوط شهيد وفق ما اعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان.

وكان القصف الاسرائيلي قد استهدف منطقة السدانة عند اطراف مزارع شبعا صباح اليوم. وقال الجيش الإسرائيلي: قمنا بتدمير عدد من مواقع حزب الله في محيط مزارع شبعا. واعلن انضا "اننا هاجمنا موقعا لإعادة تأهيل حزب الله في جنوب لبنان".

وأفيد عن إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتيّة باتجاه أحد المواطنين الذي كان يقود صهريج مياه في حولا.

واى ذلك، افيد بأن دوي الانفجار الذي سمع بعد منتصف الليلة الماضية في منطقة بنت جبيل، تبيّن انه ناجم عن توغل قوة عسكرية اسرائيلية في اتجاه سفح جبل الباط عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، حيث عمدت الى نسف منزل في المنطقة على بعد مئات الأمتار من موقع جل الدير .

كما أُفيد عن تمشيط إسرائيلي من موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا الحدودية، فيما يتواصل تحليق المسيّرات الاستطلاعيّة في أجواء قرى الجنوب.