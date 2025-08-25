المركزية- نفذت مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة على طريق بلدة صربين ، الا ان الصاروخ لم يصب السيارة واستقر وسط الطريق.

واستهدفت غارة من مسيرة رابيد على طريق عين المزراب- تبنين قضاء بنت جبيل "أدت إلى سقوط شهيد"، وفق وزارة الصحة. واعلن الجيش الاسرائيلي أنه استهدف اليوم عنصرًا من حزب الله في منطقة "تبنين" جنوبي لبنان ويقول إنه كان يحاول إعادة البنية التحتية للحزب بمنطقة "بيت ليف".

والقت درون اسرائيلية قنبلة بالقرب من احد المواطنين أثناء قيامه بنقل أثاث من منزله في بلدة كفركلا، من دون أن يُصاب.

ودخلت قوة اسرائيلية الى معمل "حرب" الواقع على طريق مركبا - عديسة، حيث قامت بتفتيشه بدقة، ووضعت تحذيرا لصاحب المعمل على الباب.

الى ذلك، قامت القوات الاسرائيلية بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الجيش الاسرائيلي في رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا.

وتم العثور على عدد من الصواعق غير المنفجرة من مخلفات الحرب الاسرائيلية في بلدة باتوليه ــ قضاء صور، وعملت قوة من فوج الهندسة في الجيش اللبناني على تفكيكها.