أعلن الجيش البريطاني اليوم، أنّه شنّ بالاشتراك مع الجيش الأميركي ضربة جوية في اليمن، استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيّرة تابعة للحوثيين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، أوردته "فرانس برس": "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأميركية ضدّ هدف عسكري حوثي في اليمن"، مشيرة إلى أنّ المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضح البيان أنّ الضربة الجوية نُفّذت "في الليل، عندما يكون احتمال وجود مدنيّين في المنطقة منخفضا".

وبحسب الوزارة، فإنّ الضربة نفّذتها مقاتلات تايفون بريطانية واستهدفت "مجموعة مبان يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيّرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".