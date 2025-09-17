أفادت الإخبارية السورية بأن قوات إسرائيلية تتوغل في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا بريف القنيطرة الشمالي مصحوبة بآليات عسكرية محملة بالجنود.

وقالت إن القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش وانتشار على بعض أسطح المنازل وسط تحليق منخفض للمسيّرات.

وتكرر القوات الإسرائيلية الدخول إلى مناطق في جنوبي سوريا من وقت لآخر، حيث تقوم بعمليات اعتقال.

من جانبه، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتحليق طائرات حربية إسرائيلية في أجواء محافظتي درعا والقنيطرة.

يأتي التوغل الإسرائيلي، رغم الحديث عن مقترح لاتفاق أمني جديد بين سوريا وإسرائيل، تضمّن إنشاء منطقة منزوعة السلاح وحظر طيران في مساحة واسعة تمتد من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل.

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين إلى أن المقترح الذي قدّمته إسرائيل لسوريا يهدف إلى استبدال اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، والذي فقد أهميته بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة إسرائيل على منطقة الفصل.

وينص المقترح على توسيع منطقة العازل بمقدار كيلومترين على الجانب السوري، مع منع وجود قوات عسكرية أو أسلحة ثقيلة والسماح فقط بانتشار الشرطة وقوات الأمن الداخلي، إلى جانب فرض حظر طيران كامل للطائرات السورية.