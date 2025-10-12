أصدرت قوات "اليونيفيل" في لبنان، اليوم الأحد، بياناً بشأن إلقاء طائرة إسرائيلية قنبلة قرب القوات الدولية في جنوب لبنان.



وذكر البيان أن "القنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لليونيفيل في بلدة كفركلا، ما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية.

وقال البيان إن "جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار"، وأضاف: "يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات الجيش الإسرائيلي".

واعتبر البيان أن "هذا الحادث يُمثل انتهاكاً خطيراً جديداً للقرار 1701، واستخفافاً مقلقاً بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن"، وختم: "تجدد اليونيفيل دعوتها لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".

وكانت أفادت قوات حفظ السلام في جنوب لبنان "اليونيفيل"، بأنّ "مسيرة إسرائيلية ألقت قبيل ظهر أمس، قنبلة انفجرت بالقرب من موقع تابع لقوات اليونيفيل في بلدة كفركلا، مما أسفر عن إصابة أحد جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، تلقى على إثرها الإسعافات الأولية"، مؤكدةً أنّ "جنود حفظ السلام كانوا قد رصدوا في وقت سابق طائرتَين مسيّرتَين تُحلّقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار".

وأضافت "اليونيفيل" في بيان: "يُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، ويُمثّل هذا الحادث انتهاكاً خطيراً جديدًا للقرار 1701، واستخفافاً مقلقاً بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن".

إلى ذلك، جدّدت "اليونيفيل" دعوتها للجيش الإسرائيلي إلى "وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".