المركزية- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 آب في ألاسكا. وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن "الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد يوم الجمعة المقبل في ولاية ألاسكا". من جانبه، أكد الكرملين السبت الماضي عقد قمة بين بوتين وترامب، واصفا اختيار ألاسكا بأنه "منطقي تماما".

وقال يوري أوشاكوف مساعد بوتين إن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدان بعضهما البعض"، مضيفا "يبدو أنه من المنطقي تماما أن يسافر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينغ، وأن تُعقد القمة الهامة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في ألاسكا". كما وجه الكرملين دعوة للرئيس الأميركي لزيارة روسيا بعد القمة المرتقبة مع بوتين. وصرح أوشاكوف بأن "من الطبيعي أن نأمل أن يعقد الاجتماع التالي بين الرئيسين على الأراضي الروسية. وقد وُجهت بالفعل دعوة مماثلة إلى الرئيس الأميركي".

الملف الابرز في القمة المرتقبة سيكون الاوكراني. فقد صرح الرئيس الأميركي بأن "الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا". وأوضح ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض، من دون إعطاء أية تفاصيل، قائلا "سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين".

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن الاجتماع يأتي مع اقتراب المهلة التي كان ترامب حددها لروسيا لتقديم تنازلات في مسألة الحرب على اوكرانيا، من نهايتها، حيث كان هدده بفرض عقوبات على موسكو إن لم تتعاون. وبعد أن أوفد ترامب الى بوتين منذ ايام مبعوثَه ستيف ويتكوف، تم الاعلان عن القمة العتيدة، ما يدل على ان بوتين أبلغ ويتكوف استعداد بلاده للتعاون مع الوساطة الأميركية لوقف الحرب، ماذا والا ما كان اللقاء ليُعقد.

فهل سينتهي الى اعلان وقف الحرب الروسية على اوكرانيا؟ وهل يمكن ان يسبقه لقاء بين بوتين وزيلينسكي، الامر الذي كان بوتين يرفضه حتى الامس القريب؟ الاكيد ان فرص الخرق الايجابي كبيرة، وأن الأميركيين سيتولون التنسيق مع اوكرانيا قبل اي وقف نار محتمل كي يكون الاتفاق مرضياً للطرفين وثابتاً، تختم المصادر.