المركزية – أجرى الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين أمس مكالمتهما الهاتفية الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت حوالي ساعتين ونصف، ووصفها ترامب بأنها مثمرة للغاية وقد تؤدي إلى تسوية في أوكرانيا، مضيفاً أنه اتفق مع الرئيس الروسي على الاجتماع في العاصمة الهنغارية بودابست في المستقبل القريب.

وجاءت المحادثات قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض، ومع قيام ترامب بدراسة تسليح بلاده لأوكرانيا بصواريخ توماهوك القادرة على ضرب عميق في روسيا.

وفي حين أشار الكرملين الى ان القمة بين بوتين وترامب قد تُعقد خلال أسبوعين أو بعد ذلك، صرّح رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ان بودابست بدأت التحضيرات للقاء بين بوتين وترامب، مشيرا الى أن اجتماع ترامب- بوتين في المجر سيتركز حول السلام، مؤكدا أن على أوروبا أن تفتح قناتها الدبلوماسية الخاصة تجاه روسيا.

فهل تكون أوكرانيا بعد غزة؟ وهل ينجح ترامب في مساعيه؟

السفير السابق في واشنطن رياض طبارة يستبعد حصول أي تقدّم حول موضوع اوكرانيا في القمة المزمع عقدها بين بوتين وترامب ويقول لـ"المركزية": "علينا ان نفهم ونحلل كيف يفكر ترامب، لأن ما يقوله يحمل تأويلات كثيرة وأهداف معينة يسعى لتحقيقها، ولا يعني حرفيًا ما يقول، تمامًا حصل في قناة بنما او غرينلاند وغيرها. وأعلن ترامب أنه سيعطي اوكرانيا سلاحًا متقدّمًا (التوماهوك) لكنه عاد وقال بأن الولايات المتحدة الاميركية تحتاج الى هذا السلاح أكثر من كييف، لذلك لن يعطيها السلاح، وقال بأنه سيضع عقوبات على روسيا لكنه تراجع".

ويعتبر طبارة ان الفجوة بين روسيا واوكرانيا كبيرة جدًا ودخل فيها ترامب وعاد وانسحب. وكان يقول أن بإمكانه إنجازها في ثلاثة أيام وحتى قبل ان يستلم الحكم. ومنذ أيام أعلن ان حلّها صعب".

ويشير طبارة الى ان "بوتين لن يقبل إلا ان يحصل على كل المناطق التي احتلها من القرم الى لوهانسك وحتى زيادة. مثلًا على حدود اوكرانيا يريد ان يكمل ويحتل الأراضي التي لم يحتلها بعد من المقاطعات شرق اوكرانيا".

ويرى ان "القمة ستكون مجرد لقاء لا أكثر للقول أن ترامب لم يفشل بشكل نهائي، ولملء الوقت وجسّ النبض لربما أحد الطرفين يتنازل بعض الشيء، لأن هذا الصراع لن يتم حلّه بسهولة، ولا يُنتظر من القمة نتيجة حاسمة، لأن الفجوة كبيرة، وعلى زيلينسكي ان يتنازل عن قسم كبير من اوكرانيا لروسيا، وهذا ما لن يقبله بسهولة لأنه يكرر دائمًا القول بأنه سيستعيد كل الاراضي المحتلة من روسيا. علمًا أنه ميدانيًا يتراجع ولا يحتل أراضٍ. من جهة أخرى، لا أعتقد ان بوتين سيقبل بمصالحة اوكرانيا إلا إذا وضع شروطًا قاسية وهذه تحتاج الى وقت ومفاوضات طويلة".

