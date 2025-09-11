رفضت قطر، الخميس، ما جاء بتقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، تحدث عن إعادة تقييم الدوحة لشراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة، ووصفته بأنه "خاطئ تماما".

ووفقا لبيان أصدره مكتب الإعلام الدولي القطري، أكدت الدوحة أن علاقاتها الأمنية والدفاعية مع واشنطن "أقوى من أي وقت مضى، وتستمر في النمو".

ووصف البيان تقرير "أكسيوس"، الذي جاء بعد ضربة إسرائيلية على الدوحة، الثلاثاء، بأنه "محاولة واضحة وفاشلة لدق إسفين بين قطر والولايات المتحدة، من هؤلاء الذين يستفيدون من الفوضى في الإقليم ويعارضون السلام".

وأضاف البيان: "دولتانا دعمتا بعضهما البعض لسنوات عدة، وسنواصل العمل معا لإرساء السلام والاستقرار عالميا".

وكان تقرير "أكسيوس" أفاد أنه في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مقر إقامة قادة حماس في الدوحة، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أن قطر ستعيد تقييم شراكتها الأمنية مع واشنطن "وربما تبحث عن شركاء آخرين" قادرين على حمايتها.

وفي تقرير مشابه، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي، الأربعاء، قوله إن مسؤولا قطريا رفيع المستوى شكك في شراكة الدوحة مع الولايات المتحدة، خلال محادثة مع ويتكوف عقب الغارة الإسرائيلية على الدوحة.

وأضاف المصدر أن "المسؤول القطري الكبير أشار إلى الغارة الإسرائيلية والهجوم الإيراني في يونيو الماضي، الذي استهدف قاعدة عسكرية أميركية في قطر"، وأعرب عن "أسفه لفشل الولايات المتحدة في حماية بلاده".