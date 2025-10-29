وصف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ما حدث في غزة يوم أمس بأنه "مخيب للآمال".

وأكد أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أن "الدوحة عملت على احتواء الموقف بالتنسيق مع الشركاء، وأن واشنطن ما تزال ملتزمة بالاتفاق".

وقال خلال كلمته إن "حركة حماس الفلسطينية أبدت استعدادها للتخلي عن حكم قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار".

وأوضح أن "قطر تتابع عن كثب "التحديات التي واجهها وقف إطلاق النار في غزة"، معتبرا أن "بعض الخروقات كانت أمرا متوقعا في ظل هشاشة الوضع الميداني"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الجهود تتركز حاليا على ضمان صمود الاتفاق واستمراره".

وأكد أن "التواصل بين قطر والطرفين كان مكثفا خلال الساعات الماضية بهدف الحفاظ على الهدوء"، لافتًا إلى أن "الجانبين يعترفان بأهمية استمرار وقف إطلاق النار".

وختم: "إن مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه في شرم الشيخ".

ارتفعت حصيلة القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي منذ مساء أمس الثلاثاء إلى 110 قتلى، بينهم 46 طفلا و20 امرأة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى جراء خروقات القوات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في القطاع بلغ 211 قتيلا.