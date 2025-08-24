شهد مخيم جباليا شمال قطاع غزة قصفا عنيفا ومتواصلاً منذ أمس السبت.

فيما واصل الجيش الإسرائيلي نسف المنازل السكنية، مستخدما الروبوتات المفخخة في عمليات التفجير، في وقت كثفت المدفعية من قصف وسط المخيم بشكل عنيف.

أما وسط القطاع، فأفاد مصدر للعربية/الحدث، اليوم الأحد، مقتل عشرات الشبان أثناء تسلمهم مساعدات إنسانية في منطقة زيكيم شمال القطاع، إضافة إلى محور نتساريم وسط القطاع.

مقتل 40

بينما أوضح مصدر طبي في مستشفيات غزة أن ما يزيد عن 40 فلسطينياً قُتلوا منذ الفجر جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة في القطاع.

من جهته أكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات عن استقباله خلال الـ24 ساعة الماضية 3 قتلى و16 إصابة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران صوب تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة.

إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات على شمال غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ترافق ذلك مع قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية للمدينة.

تأتي تلك التطورات الميدانية بينما بدأت المرحلة التمهيدية من احتلال مدينة غزة، التي وضعها الجيش الإسرائيلي وصادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.

في حين أفادت مصادر إسرائيلية بأن احتلال المدينة التي يقطنها ما يقرب من مليون فلسطيني قد يستغرق أكثر من سنة.

بينما تصاعدت التحذيرات الأممية والدولية من احتلال المدينة بما يفاقم الأزمة الانسانية ومأساة سكان القطاع.