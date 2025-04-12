بعد رفع الرسوم الجمركية إلى 145 على كافة الواردات الآتية من الصين، استثنت الإدارة الأميركية الهواتف الذكية والكمبيوتر.

فقد أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، اليوم السبت ، في توجيهات جديدة أنه سيتم إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

كما شمل الاعفاء أيضًا مكونات إلكترونية أخرى، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأشباه الموصلات، وشاشات التلفزيون المسطحة، والأقراص المحمولة flash drives، وبطاقات الذاكرة، وغيرها من أدوات تخزين البيانات.

علما أنه قد تخضع هذه المنتجات في نهاية المطاف لرسوم جمركية إضافية، لكنه من المرجح أن تكون أقل من نسبة 145% التي فرضها ترامب على السلع الصينية.

تأثر شركات التكنولوجيا

أتت هذه التوجيهات بعدما فرض الرئيس الأميركي قبل يومين رسومًا جمركية بنسبة 145% على المنتجات الصينية، وهي خطوة كان من المتوقع أن تؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا مثل شركة آبل، التي تُصنّع هواتف آيفون ومعظم منتجاتها الأخرى في الصين.

في حين ردت بكين بالمثل، أمس الجمعة، ورفعت الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية من 84% إلى 125%.

وفيما شددت على أن التعرفات الأميركية تنافي "القوانين الاقتصادية والمنطق"، أوضحت في الوقت عينه أنه إذا استمرت أميركا في فرض رسوم إضافية فستتجاهلها.

كما اعتبرت أن حرب الرسوم "تحولت إلى لعبة أرقام وستصبح أضحوكة".

إلى ذلك، أكدت أنها ستتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للتعرفات الأميركية.

يشار إلى أن ترامب كان علق الأربعاء الماضي في خطوة مفاجئة، وبعد أيام من حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوما بعد دخولها حيز التنفيذ، فيما اكتفى بالإبقاء على تعرفة الـ 10%.

إلا أنه صعد الحرب التجارية على الصين، معتبرا أنه لم يكن عليها أن ترد على رفع رسومه إلى 125%، فرفعها إلى 145%.