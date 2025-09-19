استهدفت غارة من مسيّرة سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ضحية وإصابة أحد عشر شخصا بجروح من بينهم إثنان بحال حرجة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

وأفادت المعلومات ان المستهدف في غارة تبنين هو حسين حسان رمضان من بلدة الطيبة وسكان جبشيت.

الى ذلك، استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه شاحنة لنقل المياه في المنطقة الواقعة بين أنصار وكوثرية الرز وأفيد عن وقوع إصابات. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة أنصار أدت إلى سقوط شهيد”.

وأغارت مسيرة على محيط منطقة حاروف جنوب لبنان.

وأشار المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصّة "أكس" الى أنّنا "نواصل سلسلة الاستهدافات ضد عناصر حزب الله في جنوب لبنان ويستهدف قطعة بحرية تم استخدامها لجمع المعلومات".

وأضاف: "هاجمنا في وقت سابق اليوم وقضينا على الإرهابي المدعو عامر هائل قصيباني قائد مجمع سيناي في حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

وتابع: "في غارة أخرى في وقت سابق اليوم قضينا على إرهابي في قوة الرضوان في منطقة تبنين في جنوب لبنان".

وأفاد بأنّ "الإرهابيان المستهدفان تورطا في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية ارهابية لحزب الله في المنطقة".

واستكمل: "بالإضافة إلى ذلك وخلال الليلة الماضية هاجمنا قطعة بحرية استخدمها حزب الله لجمع معلومات استخبارية عن قوات جيش الدفاع من شواطئ الناقورة في جنوب لبنان".

وختم: "هذه الأنشطة تعتبر انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سنواصل العمل لإزالة أي تهديد عن دولة إسرائيل".

إلى ذلك، أطلقت مدفعية الجيش الاسرائيلي قذيفتين مضيئتين بإتجاه حرج بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بهدف إشعال حريق فيه.

كما ألقت مسيرات اسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بلدتي مركبا والعديسة.