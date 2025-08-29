المركزية - تقدّمت رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية في بيان، "بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الجيش اللبناني قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وإلى عائلات الشهداء الأبرار والجرحى الأبطال، الذين ارتقوا أثناء أدائهم الواجب الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغادر على أرض الجنوب".

ونوّهت الرابطة "بتضحيات الأبطال الذين قدّموا أرواحهم الطاهرة فداءً للبنان، ودفاعًا عن سيادته وأمنه واستقراره، في صورة مشرّفة تعكس التزام المؤسسة العسكرية الثابت بثوابت الوطن، ووفاءها للعهد والقَسَم".

وأشارت الى ان "الشهادة في ميدان الدفاع عن الأرض والكرامة، هي أعلى مراتب الشرف، وإن دماء الشهداء الأبرار ستظلّ أمانة في أعناقنا، تُلهم الأجيال القادمة معاني الفداء والتضحية".

وأكدت رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية وقوفها الثابت والدائم إلى جانب الجيش اللبناني، الذي يُجسّد صمّام الأمان الوطني، والدرع الحامي للوطن أمام كل اعتداء وتهديد. كما تدعو كافة القوى الوطنية والسياسية إلى الالتفاف حول الجيش وتعزيز قدراته وإمكانياته، في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان".

وختمت: "المجد والخلود للشهداء الابرار والشفاء للجرحى".

