Jun 23, 2025 10:16 AMClock
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قتيل صدما تحت جسر الغازية

 أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيل نتيجة حادث صدم تحت جسر الغازية - صيدا.

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