Jul 17, 2025 11:31 AMClock
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الصحة: غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد

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