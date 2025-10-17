وقع انفجار قوي في مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق في العاصمة الرومانية بوخارست، أدى إلى انهيار طبقات عدة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد موقع "Hotnews.ro" المحلي بأن "الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ مدرسة ثانوية مجاورة، كما أدى إلى انهيار كامل لطابقين وأثر على طوابق أخرى أسفل المبنى".

وذكرت مصادر موقع "Biziday.ro" نقلا عن خدمات الطوارئ ووزارة الصحة أن "فرق الإنقاذ كانت تبحث في موقع الانفجار عن أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى".

وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع في مبنى سكني في القطاع الخامس من العاصمة، دون أن يتبعه حريق.