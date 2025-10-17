Oct 17, 2025 12:08 PMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

قتيلان و12 مصابا في انفجار في مبنى سكني في العاصمة الرومانية

 وقع انفجار قوي في مبنى سكني مكون من ثمانية طوابق في العاصمة الرومانية بوخارست، أدى إلى انهيار طبقات عدة وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، بحسب وكالة "رويترز".

وأفاد موقع "Hotnews.ro" المحلي بأن "الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ مدرسة ثانوية مجاورة، كما أدى إلى انهيار كامل لطابقين وأثر على طوابق أخرى أسفل المبنى".

وذكرت مصادر موقع "Biziday.ro" نقلا عن خدمات الطوارئ ووزارة الصحة أن "فرق الإنقاذ كانت تبحث في موقع الانفجار عن أشخاص محتجزين تحت الأنقاض، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى".

وحسب المعلومات فإن الانفجار وقع في مبنى سكني في القطاع الخامس من العاصمة، دون أن يتبعه حريق.

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o