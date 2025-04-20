قتل شخصان وأصيب 11 بجروح مساء السبت في غارات نسبت إلى القوات الأميركية، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحيطها، على ما أفاد إعلام تابع للمتمردين الحوثيين.

وأعلنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين الأحد نقلا عن وزارة الصحة التي يديرها المتمردون سقوط “شهيدين و11 جريحا حصيلة العدوان الأميركي على صنعاء العاصمة والمحافظة”.

وقالت القناة في وقت سابق أنّ أحد القتلى سقط في غارة جوية في منطقة بني مطر في محافظة صنعاء.

بالإضافة للغارات على صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، سجلت غارات جوية أخرى في محافظتي مأرب وعمران.