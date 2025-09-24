أفادت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستي نوم، الأربعاء، بوقوع عدد من القتلى والجرحى جراء إطلاق نار في مركز احتجاز لشرطة الهجرة الفدرالية في دالاس.



وقالت نوم في منشور على حسابها في منصة "إكس" إن "التفاصيل ما زالت ترد لكن يمكننا تأكيد وقوع عدد من الجرحى والقتلى".

وأضافت: "لقي مطلق النار حتفه نتيجة جرح تسبب به لنفسه بطلق ناري".

وذكرت قناة "فوكس4" أن ثلاثة أشخاص جرحوا في الهجوم.

وأوضح القائم بأعمال مدير وكالة الهجرة والجمارك الفيدرالية في دالاس تود ليونز، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث.

وأضاف: "المعلومات الأولية تشير إلى احتمال وجود قناص. لدينا ثلاثة مصابين حتى الآن، ولسنا متأكدين من حالتهم الصحية، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى".

وأوضح أن الذين تعرضوا لإطلاق النار: "قد يكونون موظفين، أو مدنيين يزورون المنشأة، أو محتجزين. في هذه المرحلة، لا نزال نبحث في الأمر".

وكتب نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس على منصة "إكس"، ردا على منشور نوم:"يجب أن يتوقف الهجوم المبالغ فيه على سلطات إنفاذ القانون، وبالأخص مكتب الهجرة والجمارك (ICE). أدعو بالشفاء لكل من أصيب في هذا الهجوم ولعائلاتهم".

وذكرت قناة "إيه بي سي" المحلية، نقلا عن مصادر، أن مطلق النار وُجد ميتا على سطح مبنى قريب.

وشوهدت العشرات من سيارات الشرطة والطوارئ على طول الطريق السريع بالقرب من المنشأة.