بعد 10 أشهر من بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، وقبل عام واحد من انتخابات التجديد النصفي التي قد تُغير مسار الأمور في الولايات المتحدة، يحثّ الرئيس السابق باراك أوباما الناخبين على انتخاب حكام ديمقراطيين في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي في انتخابات الثلاثاء المقبل.

ويتباين ظهور أوباما السبت لدعم أبيغيل سبانبرغر وميكي شيريل مع قضاء ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا، تاركا الجمهوريين وينسوم إيرل-سيرز في فيرجينيا وجاك سياتاريلي في نيوجيرسي ليقوما بالحملة الانتخابية بمفردهما.

وفي الوقت نفسه، قام نشطاء كاليفورنيا بجهد أخير قبل استفتاء على مستوى الولاية حول ما إذا كان سيجري إعادة رسم خريطة الكونغرس بالولاية لصالح الديمقراطيين.

يأتي هذا الجهد، المدعوم من الحاكم غافين نيوسوم، في إطار معركة إعادة تقسيم الدوائر على المستوى الوطني التي بدأت عندما حث ترامب الولايات التي يديرها الجمهوريون على مساعدته في الحفاظ على أغلبية في مجلس النواب في عام 2026.

وأشاد أوباما بـكل من سبانبرغر وشيريل، وهما ديمقراطيتان من تيار يسار الوسط، ساعدتا حزبهما على الفوز بأغلبية في مجلس النواب الأميركي في منتصف رئاسة ترامب الأولى، ووصفهما بأنهما شخصيتان من ذوات الخبرة ستعملان على تحسين الظروف المالية للناخبين.

ومع ذلك، قضى أوباما، الذي لا يزال الشخصية الأكثر شعبية بين الديمقراطيين بعد ما يقرب من 9 سنوات من مغادرة البيت الأبيض، الكثير من وقته خلال مسيرات منفصلة في انتقاد ترامب بسبب "الخروج عن القانون والتهور" والسياسة الاقتصادية "الفوضوية".

وحث أوباما الناخبين على "تقديم مثال مجيد للأمة" برفض المرشحين الموالين لرئيس لديه "دوافع استبدادية".

وحرص أوباما على عدم لوم الناخبين الذين دعموا ترامب في عام 2024 بسبب التضخم والاقتصاد المضطرب.