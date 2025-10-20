أفادت قناة tf1 بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل يوم الجمعة، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الإليزيه، قبل أيام من موعد سجنه المقرر في سجن “لا سانتيه” يوم 21 تشرين الأول.

وقد أدين ساركوزي في 25 أيلول بتهمة السماح لمتعاونيه بالإعداد لمشروع تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبهذا الحكم، سيصبح ساركوزي أول رئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية والاتحاد الأوروبي يمضي عقوبة سجن فعلية خلف القضبان.

ومن المقرر أن يوضع الرئيس السابق في قسم العزل داخل سجن “لا سانتيه” في باريس، حيث سيقيم في إحدى الزنازين الخمس عشرة التي تبلغ مساحة كل منها تسعة أمتار مربعة، وذلك بهدف حمايته ومنع أي تواصل مع السجناء الآخرين.

وقال ساركوزي لصحيفة “لوفيغارو” إنه سيدخل السجن “مرفوع الرأس”، حاملا معه سيرة حياة السيد المسيح وكتاب “الكونت دي مونت كريستو”، الذي يروي قصة أشهر بريء أدين ظلما في الأدب الفرنسي.

وأكد فريق دفاعه أنه سيقدم فورًا طلبًا للإفراج عنه، مشيرًا إلى أن محكمة الاستئناف أمامها مهلة شهرين للفصل في الطلب، رغم أن الجلسة قد تعقد في وقت أقرب. وفي هذه المرحلة من القضية، لن يعتد بعد الآن بمعيار “الإخلال بالنظام العام الناتج عن خطورة الوقائع” الذي استند إليه الحكم الابتدائي.

ومنذ تقديم الاستئناف، استعاد ساركوزي صفة “المتهم البريء حتى تثبت إدانته”، ولا يمكن إبقاؤه قيد الاحتجاز إلا إذا كان ذلك “الوسيلة الوحيدة” لمنع أي ضغط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي الهروب أو تكرار الجريمة، أو لمنع التواصل مع شركاء محتملين، أو لضمان سلامته الشخصية. وإذا لم تتحقق هذه الشروط، فسيفرج عنه تحت المراقبة القضائية، وقد يفرض عليه الإقامة الجبرية مع ارتداء سوار إلكتروني في حال الضرورة.

المصدر: روسيا اليوم