المركزية- زار وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني في مكتبه في المجلس، وجرى عرض المشاريع التي ينفذها المجلس والتواصل الذي يقوم به مع دول ومؤسسات عربية وأجنبية لتأمين التمويل اللازم لمشاريع مختلفة يضعها المجلس من ضمن الأولويات الواجب تنفيذها والقيام بها.

وضم الوفد بالإضافة إلى البواب نائب الرئيس هادي سوبرة، أمين المال باتريك شراباتي والأعضاء ألفونس ديب ورولا خوري.

قباني

وعرض قباني المشاريع التي ينفذها المجلس عبر برنامجي "Leap" و"Gate"، الأول وقيمته 250 مليون دولار و75 مليون يورو يتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية، والثاني وقيمته 200 مليون دولار يتعلق بمشاريع التنمية الزراعية، "فضلاً عن مشاريع أخرى ينفذها المجلس ومنها مشاريع يموّلها الصندوق الكويتي، والعربي، والبنك الإسلامي وغيرهم".

البواب

من جهته، نوّه البواب بإسم وفد تجمع الشركات اللبنانية بالجهود التي يقوم بها مجلس الإنماء والإعمار برئاسة قباني لتفعيل المشاريع الحكومية التي كانت قائمة، وكذلك تنفيذ مشاريع جديدة هامة، تعتبر أساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما نوّه بالجهود الإصلاحية التي يقوم بها قباني داخل هيكلية المجلس "بما يؤدي الى انتظام عمل المجلس وزيادة إنتاجيته وتوفير أعلى درجات الرقابة والشفافية".