المركزية- لم تخرج الحركة السياسية في البلاد اليوم من مدار البحث والتعمق في ابعاد مواقف المبعوث الاميركي توم براك التي حذّرت لبنان من التردد في عملية حصر السلاح، فخضعت لجلسات معاينة وتمحيص في الكواليس السياسية الرسمية، لاتخاذ الخطوات اللازمة والتصرف في ضوء ما تضمنت من تحذيرات ونصائح، فيما ظلل جلسة التجديد لمطبخ مجلس النواب، ملفُ انتخاب المغتربين.

قانون رجي: في السياق، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة التي عقدت قبل الظهر في ساحة النجمة "مصروّن على اجراء الانتخابات في موعدها والحل في ما خص تصويت غير المقيمين يكون من خلال مشروع قانون تحضره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب وأوجّه دعوة إلى الرئيسين عون وسلام لإدارج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه". اضاف " لطرح المسائل الخلافية على الهيئة العامة وسنلتزم أي قرار يصدر عنها، ولكن لن نقبل أن نبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية".

احترام المهل: بدوره، وقبيل مؤتمر صحافي حول الانتخابات يعقده رئيس الكتائب النائب سامي الجميل عصرا، اعتبر النائب الياس حنكش ، تعليقا على مشروع قانون النائب غسان سكاف لتأجيل الانتخابات، ان "البلد وصل الى ما وصل اليه لاننا لم نحترم المهل الدستورية وعلينا ان نحرص على احترام الدستور والمهل وممنوع ان تتأجل الانتخابات وسنضغط كي يقترع المغتربون للنواب الـ128 رغم كل المحاولات التي نراها".

الى 15 تموز: وكان سكاف أعلن من المجلس ايضا، انه سيطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال تواجدهم في لبنان. مضيفا "هذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس."

لقانون واحد: بدوره، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "انني طرحت سابقا على كل النواب سحب اقتراحات القوانين وترك واحد منها واكرر طلبي كي تركز اللجنة على قانون واحد".

القديم على قدمه: وبرئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت جلسة نيابية خصصت لانتخاب أميني السر والمفوضين الـ3 وأعضاء اللجان وبقيت هيئة مكتب المجلس على ما كانت عليه ، فيما طرأ تعديل طفيف على لجنتي الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حلّ النائب ملحم رياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الاعلام، والنائب اديب عبد المسيح مكان النائب فريد الخازن في لجنة تكنولوجيا المعلومات. كما اعلن الرئيس بري في ختام الجلسة بقاء رؤوساء ومقرري اللجان في مواقعهم حسب ما تبلغ من اللجان النيابية.

سلامة في معراب: وسط هذه الاجواء، التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وزير الثقافة غسان سلامة في حضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والمهجرين كمال شحادة. وتداول المجتمعون في التطورات السياسية المحليّة ولاسيما الوضع الأمني والقلق حيال المرحلة المقبلة، الى مشروع القانون المتعلق بانتخاب المغتربين في الخارج الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجيّ، فضلاً عن مسار لجنة "الميكانيزم".

نحو تصعيد: في السياق، قال عضو الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان "الجو العام السياسي والميداني في إسرائيل يوحي بأننا نتجه إلى تصعيد عسكري ما"، مضيفا "لبنان قام بكل ما عليه في الأشهر الأخيرة والكرة الآن في ملعب إسرائيل".

بين المباشر وغير المباشر: في الموازاة، أشار النائب سكاف الى ان المفهوم التفاوضي الذي طرحه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم على تجربة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية، وهي رسالة أولية بانتظار الأصداء التي ستصدر عنها وهناك ضغط أميركي للتفاوض المباشر لإنهاء الصراع، وأميركا تعمل على فتح قنوات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، كما أن إسرائيل ترغب بذلك، دون ضمانات أميركية، وعلى لبنان إيجاد صيغة توفّق بين التفاوض المباشر وغير المباشر". وأضاف في حديث اذاعي "ما قاله توم بّراك كان الانذار الأخير ولبنان يجب ان يمهد للمفاوضات ويعمل على تحقيقها قبل ان تقوم اسرائيل بحرب واسعة على لبنان".

تأييد لعون: الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، النائب وليد البعريني الذي أوضح بعد اللقاء، انه بحث مع الرئيس في الأوضاع العامة في البلاد "واكدنا تأييدنا للمواقف التي تصدر عن فخامته لاسيما في موضوع التفاوض وحصرية السلاح، خصوصا ان رئيس الجمهورية يتعاطى بحكمة مع هذين الملفين الدقيقين لتجنيب البلاد أي صدام داخلي".

حياد لبنان: واستقبل الرئيس عون النائب والوزير السابق ميشال فرعون يرافقه الدكتور أنطوان مسرة والأستاذ آلان خبيه الذين وجهوا له الدعوة للمشاركة في اللقاء التشاوري الذي سيعقد في 20 تشرين الثاني المقبل في متحف روبير معوض الخاص، والذي سيمهد لاصدار الجزء الثاني من الكتاب الذي سبق ان صدر الجزء الأول منه بعنوان " لبنان والنمسا خبرات مقارنة، حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية". وسيحمل الجزء الثاني عنوان "حياد لبنان الرسمي في اطار جامعة الدول العربية - حياد لبنان واللبنانيين، إقفال لبنان الساحة والساحات". وأوضح فرعون ان هذا الموضوع يستند الى ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري لحكومة الإنقاذ والجزء الأول من الكتاب، مع صياغة توليفية حول حياد لبنان الرسمي، وتأكيد حياد لبنان في الوثائق الرسمية. ولفت الى ان هذه المبادرة تأتي بمشاركة النمسا من خلال خبرتها في الحياد، مشيرا الى مشاركة خبراء وجامعيين لبنانيين في حياد لبنان الرسمي في التطبيق والثقافة والذاكرة والتربية. وخلال اللقاء تم التطرق الى دقة المرحلة التي تحتاج الى تطبيق القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وإلاصلاح.

في الميدان: ميدانيا، وعلى وقع استمرار تحليق المسيرات الاسرائيلية على علو منخفض وبكثافة فوق الاراضي اللبنانية خاصة فوق بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب، كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على "أكس": "دمرت قوات احتياط من لواء الجبال (810) تحت قيادة الفرقة 210 في وقت سابق هذا الأسبوع مرابض تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة جبل روس (هار دوف) حيث دمرت هذه المرابض بهدف منع تموضع مستقبلي لحزب الله في هذه المنطقة". أضاف "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة اي تهديد على دولة إسرائيل". ايضا، سُجل إشكال بين الأهالي وقوات اليونيفيل على طريق محرونة- ديرنطار، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني الذي وصل إلى المكان لمراقبة الوضع وحل الاشكال.

إكسبو الرياض: من جهة ثانية، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي سلّمه دعوة للبنان للمشاركة في معرض "إكسبو الرياض" 2030 الذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 1 تشرين الأول 2030 ولغاية 31 آذار 2031. وشكّل اللقاء فرصة لبحث المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

فانس في اسرائيل: في المقلب الاقليمي، وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل اليوم، في زيارة طارئة تهدف إلى تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق شرق رفح جنوبي القطاع. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميريكة إن زيارة فانس تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنقاذ الهدنة التي تم التوصل إليها قبل أيام فقط، ضمن خطة البيت الأبيض لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة. وعقد في مطار "بن غوريون" في تل أبيب اجتماع بين فانس والمبعوثين صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف دام نحو ساعتين

وتزامنت زيارة فانس مع وصول رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد إلى تل أبيب، حيث يجري اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تثبيت الهدنة، وفق ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية". ومن المقرر أن يلتقي رشاد بويتكوف.

بن سلمان- ماكرون: وفي السياق، بحث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، هاتفياً، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.