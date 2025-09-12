حذر كل قادة منظومة الأمن الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من خطورة احتلال مدينة غزة، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث أن نتنياهو أصر على المصادقة على العملية رغم هذه التحذيرات، مشيرة إلى أن "احتلال مدينة غزة سيستغرق وقتا طويلا وسيعرض الأسرى لخطر الموت".

كما ذكرت أنه "لن يتم إخلاء المدينة بشكل كامل، وسنضطر لفرض حكم هناك".

5 ساعات

كذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخُصص لبحث الخطط المتعلقة باحتلال مدينة غزة.

وقالت إن اجتماع (الكابينت المصغر) الذي عقد بحضور وزراء وقادة أمنيين وعسكريين، استمر لقرابة 5 ساعات.

لكن الهيئة لم تذكر مخرجات الاجتماع الأمني أو تفاصيل أخرى بشأنه.

يأتي الاجتماع في أعقاب تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية، بعد إعلان نتنياهو عن توجه حكومته نحو احتلال مدينة غزة، في خطوة اعتبرها معارضون في إسرائيل "مغامرة غير محسوبة" قد تُعرّض حياة الجنود لمخاطر جسيمة من دون تحقيق مكاسب سياسية واضحة.

وفي وقت سابق الجمعة، اتهمت عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، نتنياهو بعرقلة صفقة شاملة كانت ستؤدي للإفراج عن كافة المحتجزين في القطاع.

وفي 3 سبتمبر (أيلول) الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل، ما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود.

في حين تصاعدت التنديدات الأممية والدولية، وسط تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من كارثة تحدق بالمدينة وسكانها، وسط تردي الأوضاع وتفاقم المجاعة في القطاع.