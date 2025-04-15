المركزية- أعلنت "اليونيفيل في بيان انه"في إطار الاجتماعات المؤسسية المستمرة الرامية إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد نيكولا ماندوليسي، بالقائد الجديد لقطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبنانيي (SLS)العميد نيكولاس ثابت".

واشار البيان الى ان" اللقاء جاء كاجتماع تعارفي بعد تسلّم العميد ثابت مهامه الجديدة في 14 آذار"، ويأتي في إطار أنشطة التنسيق الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتعاون بين السلطات العسكرية والمدنية العاملة في جنوب لبنان".



اضاف البيان:"يكتسب دور قائد قطاع جنوب الليطاني أهمية خاصة في ظل الوضع الحساس الحالي، عقب النزاع الأخير والذي أسفر عن وقف لإطلاق النار وتجديد تأكيد الالتزامات الواردة في القرار 1701".

وخلال الاجتماع، شدد العميد ماندوليسي على أن القطاع الغربي لليونيفيل" ملتزم دعم الجيش اللبناني، ويُعد الشريك الاستراتيجي الوحيد في إعادة الحياة الطبيعية إلى المنطقة".