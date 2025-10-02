إستقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وزير العدل عادل نصار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

واستقبل رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

وتفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أحد المراكز التابعة لفوج التدخل الرابع في مدينة بيروت، حيث استمع إلى إيجاز عن الوضع العملاني للفوج، وانتشار مراكزه في سياق حفظ الأمن وملاحقة المطلوبين ضمن قطاع المسؤولية.

والتقى العماد هيكل الضباط والعسكريين، وزودهم بالتوجيهات اللازمة خلال المرحلة الحالية، وأثنى على احترافهم خلال مهمة دهم مستودع للمخدرات في مخيم شاتيلا مؤخراً، مؤكدًا أنه لا ملاذ للمجرمين في لبنان حيثما كانوا، وأن الجيش يبذل أقصى التضحيات بناء على إيمانه برسالته التي يجسدها العسكريون، ويعتمد في نجاحه على الجهود المشتركة والتكامل بين جميع وحداته.

وقال: "نقف إلى جانب أهلنا اللبنانيين في المناطق اللبنانية كافة، ونجد منهم في المقابل التضامن والالتفاف حول المؤسسة".

وأضاف: "سنكون بالمرصاد لكل مَن يحاول المس بأمننا، ولن يثنينا شيء عن إتمام واجبنا، مهما بلغت الصعوبات وبصرف النظر عن أي افتراءات أو شائعات".