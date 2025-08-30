12:50 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

قائد الجيش عاد أحد العسكريين في المستشفى اللبناني الجعيتاوي - بيروت

عاد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في المستشفى اللبناني الجعيتاوي - بيروت العسكري الجريح الذي أُصيب جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور، بتاريخ 9 /8 /2025، متمنّيًا له الشفاء العاجل.
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o