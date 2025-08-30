عاد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في المستشفى اللبناني الجعيتاوي - بيروت العسكري الجريح الذي أُصيب جراء وقوع انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين - صور، بتاريخ 9 /8 /2025، متمنّيًا له الشفاء العاجل.

