تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل مديرية المخابرات حيث كان في استقباله مدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي وعدد من ضباط المديرية.

في هذا السياق، جرى بحث مهمات المديرية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، ومشاريع تطويرها المستقبلية.

كما نوه العماد هيكل بأداء المديرية في تنفيذ العمليات الأمنية، بخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، ما يساهم في حفظ أمن لبنان واستقراره، مشددًا على أهمية الجهوزية والوعي في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن.