تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة الثالث في جب جنين، حيث التقى الضباط والعسكريين، وأثنى على نجاحهم في مهمة حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية، مشيدًا بأدائهم المميز لضمان الاستقرار رغم الأوضاع الدقيقة في المنطقة. كما استمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية، وتفقَّد مركز بيادر العدس - راشيا التابع للّواء.

وأكد قائد الجيش أن جهود العسكريين، على اختلاف رتبهم ووظائفهم، تساهم في صون الوطن وحماية أمن اللبنانيين من تداعيات الأزمات الراهنة. وأضاف: "المؤسسة العسكرية ماضية قُدُمًا في تحمُّل مسؤولياتها ولن تتراجع مهما بلغت التحديات".

من جهة أخرى، تفقَّد العماد هيكل قيادة فوج الحدود البرية الثالث في عيتا الفخار - راشيا، واستمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج.

وتوجه إلى الضباط والعسكريين بالقول: "إن جهودكم لحفظ الأمن بالغة الأهمية، لأن الأمن أساس الاستقرار اللازم للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الثقة بلبنان. ينبغي لنا الاستمرار في التضحية والتحلي بالإصرار والعزيمة في وجه الصعوبات".

وختم مشيرًا إلى أن القيادة تبذل مساعي حثيثة لتحسين أوضاع العسكريين، وأنها على تواصُل مستمر مع المعنيين في الدولة اللبنانية.

كذلك تفقد مركز قلعة إدريس التابع للفوج عند الحدود اللبنانية السورية، وشدد أمام العناصر على أهمية دورهم في مراقبة الحدود وضبطها.