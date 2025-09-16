كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "عشرات من نساء الموساد اخترقن إيران وتواجدن على الأرض، ونفذن عمليات متنوعة خلال هجمات إسرائيل على برامج طهران النووية والصاروخية الباليستية".

وذكرت الصحيفة أن "مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي دافيد برنياع يرى أن الدور الذي لعبته عميلات الموساد خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية بالغ الأهمية".

وأضافت: "برنياع، أرسل مئات العملاء، بينهم أشخاص جندهم الموساد، لتنفيذ عمليات متزامنة في إيران".

ولم تعرف طبيعة ما فعلته عميلات الموساد في إيران.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن مهمة العميلات "ما تزال سرية".