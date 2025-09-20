كشف السيناتور ليندسي غراهام في حديث خاص لقناة "شمس" تفاصيل ما يصفه بالخطة "باء" لنزع سلاح حزب اللّٰه في حال فشلت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها.

وأكد غراهام أن "نزع سلاح حزب الله ليس قابلًا للتفاوض، والحكومة اللبنانية دعت إلى نزع السلاح وكان ذلك خطوة كبيرة إلى الأمام ونحن نأمل أن يقوموا بذلك طوعًا ولكن إذا لم يفعلوا ذلك فيجب أن نمنحهم مهلة زمنية معينة يمكن أن تكون 60 يومًا".

وقال: "اذا لم يقبل الحزب فرصة التفاوض مع الحكومة اللبنانية حول كيفية تسليم أسلحته الثقيلة إلى الجيش اللبناني عندها ينبغي أن تحصل اسرائيل على الضوء الأخضر لتفعل ما تحتاج إليه".

أضاف: "كما علينا أن نعمل على بناء الجيش اللبناني مع مرور الوقت ونتركه يتصرف لإزاحة حزب الله من الصورة، كما يجب أن نقدم للجيش اللبناني دعمًا أميركيا لأن حزب الله تلطخت يداه بالكثير من الدماء الأميركية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي قال أمس في جلسة الإستماع أن حزب الله يشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وهذه هي الخطة باء".